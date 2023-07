Bihar Police Constable Bharti 2023: बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए कल तक करें आवेदन, ये देनी होगी फीस

Bihar Police Constable Bharti 2023 इस भर्ती के लिए आवेनद करने वाले बिहार के सामान्य ओबीसीअभ्यर्थियों के लिए 675 रुपए फीस देनी होगी। वहीं एससी एसटी महिला अभ्यर्थियों को 180 रुपए फीस देनी होगी। सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए पोर्टल पर विजिट करें।

Bihar Police Constable Bharti 2023: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कल तक करें आवेदन

एजुकेशन डेस्क। CSBC Bihar Police Constable Bharti 2023: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ सेलेक्शन (Central Selection Board of Constables, CSBC), बिहार की ओर से निकाली गई सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल है। CSBC की ओर से कल, 20 जुलाई, 2023 को इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। अब ऐसे में, जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाएं हैं, वे फटाफट ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को CSBC की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bih.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 21,391 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक

इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पढ़ें आधिकारिक सूचना CSBC Bihar Police Constable Bharti 2023: बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए मांगी है ये आयु सीमा बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। CSBC Bihar Police Constable Bharti 2023: बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए मांगी है ये शैक्षिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। CSBC Bihar Police Constable Bharti 2023: बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद, होमपेज पर, “बिहार पुलिस” टैब पर क्लिक करें। अब बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों के लिए कांस्टेबल पद के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अब पंजीकरण फॉर्म पूरा करें आवेदन पत्र भरें। इसके बाद, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लें

