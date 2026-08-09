CG Teacher Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 1654 पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, पात्रता फीस व अन्य डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) की ओर से विभिन्न विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 सायं 5 बजे तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां इवेंट तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 7 अगस्त 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2026 आवेदन पत्र में त्रुटि-सुधार की डेट 3 से 5 सितंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 19 अक्टूबर 2026 परीक्षा की संभावित तिथि 25 अक्टूबर 2026 कितने पदों के लिए हो रही भर्ती इस भर्ती के माध्यम से कुल 1654 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विषय के अनुसार अंग्रेजी के लिए 504 पद, संस्कृत के लिए 300 पद, हिंदी के लिए 250, गणित के लिए 250, सामाजिक विज्ञान के लिए 250 पद और कृषि सब्जेक्ट के लिए 100 पद आरक्षित हैं। एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए नीचे आवेदन का डायरेक्ट लिंक दिया जा रहा है जिस पर क्लिक करके सीधे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 250 रुपये और एससी/ एसटी/ दिव्यांग को 200 रुपये फीस भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।