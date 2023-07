Central Bank of India Recruitment 2023: मैनेजर के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, फटाफट करें अप्लाई

Central Bank of India Recruitment 2023 इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

entral Bank of India Manager Recruitment 2023:सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। Central Bank of India Manager Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई, 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में, इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फटाफट अप्लाई कर दें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर लॉगइन करना होगा। Central Bank of India Manager Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती के लिए ये मांगी है योग्यता और आयु सीमा इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 31 मई 2023 को 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। Central Bank of India Manager Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर के पदों पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन कैंडिडेट्स का मैनेजर के पदों पर चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा में 1 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी। परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र द्विभाषी, यानी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। वहीं, इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। Central Bank of India Manager Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती के लिए देना होगा ये आवेदन शुल्क मैनेजर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 850 शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 है।

Edited By: Nandini Dubey