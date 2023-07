Apprentice 2023: कैलकॉम विजन लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का मौका, यहां से करें आवेदन

Calcom Vision Limited Recruitment 2023 कैलकॉम विजन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 210 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वे 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Apprentice 2023: कैलकॉम विजन लिमिटेड में 210 पदों पर निकली भर्ती।

Apprentice 2023: जो अभ्यर्थी डिग्री या डिप्लोमा करके रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका है। कैलकॉम विजन लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म NATS पोर्टल portal.mhrdnats.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी योग्यता एवं मापदंड की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लें। Calcom Vision Limited Recruitment 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती कुल 210 पदों पर निकाली गयी है। पदों के अनुसार विवरण निम्नलिखित है- मैकेनिकल डिप्लोमा: 10 पद

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/EEE डिप्लोमा: 50 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: 100 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग: 50 पद

कुल पद: 210 पद Calcom Vision Limited Recruitment 2023: योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने परीक्षा 2020-2021, 2021-2022 या 2022-2023 में उत्तीर्ण की हो। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें। Calcom Vision Limited Apprentice 2023: महत्वपूर्ण तिथियां इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल portal.mhrdnats.gov.in पर किया जा सकता है। आवेदन 30 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है। उम्मीदवारों की रैंक लिस्ट 8 अगस्त 2023 को जारी की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों का नाम इसमें दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। Calcom Vision Limited Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होना होगा। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए चयनित हो जायेंगे उन्हें प्रतिमाह 11 हजार रुपये स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।

