BPSSC SI Exam Date: बिहार पुलिस एसआई एवं फायर ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम डेट घोषित, जानें कब होगी परीक्षा

BPSSC SI Recruitment 2023 Exam Date बीपीएसएससी की ओर से एसआई एवं फायर ऑफिसर पदों पर होने वाले प्रीलिम एग्जाम के लिए डेट की घोषणा कर दी गयी है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनके एडमिट कार्ड 30 जून को जारी कर दिए जाएंगे।

BPSSC SI Exam Date: 16 जुलाई को आयोजित होगा बिहार पुलिस एसआई एवं फायर ऑफिसर के लिए प्रीलिम एग्जाम।

BPSSC SI Exam Date 2023: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) की ओर से अवर निरीक्षक (SI) और अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी (फायर ऑफिसर) भर्ती एग्जाम के लिए तिथि घोषित कर दी गयी है। बीपीएसएससी की ओर से प्रीलिम एग्जाम का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा एक ही शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी। प्रश्नपत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। BPSSC Recruitment 2023: 30 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड बीपीएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार पुलिस एसआई एवं फायर ऑफिसर के प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 30 जून को जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकता है। BPSSC SI Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड बीपीएसएससी एसआई एवं फायर ऑफिसर भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

अब उसमें मांगी गयी डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके सबमिट करें।

नयी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। अगर आप किसी कारणवश प्रवेश पत्र डाउनलोड न कर पाएं तो ऐसे स्थिति में 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड पटना-800001 के पते पर पहुंचकर कार्यालय से डुप्लीकेट ई-प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Edited By: Amit Yadav