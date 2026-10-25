BPSC TRE 4: बिहार चतुर्थ शिक्षक भर्ती के लिए आज है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 25 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे बिना देरी के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगी। हालांकि, जो उम्मीदवार आज फॉर्म भर लेंगे वे एप्लीकेशन फीस कल 26 अक्टूबर 2026 जमा कर सकते हैं और फॉर्म को सबिमट कर सकते हैं।

डीएलएड पास युवा भी भर सकते हैं फॉर्म बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि डीएलएड पास छात्र आवेदन करते समय अंक पत्र (मार्कशीट) की वेब कॉपी को अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए योग्यता पद पात्रता CTET/STET प्राइमरी टीचर (Class 1-5) 12वीं पास के साथ D.El.Ed/B.El.Ed या निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता CTET Paper-I / BTET Paper-I या समकक्ष योग्यता आवश्यक मिडिल स्कूल टीचर (Class 6-8) संबंधित विषय में Graduation के साथ B.Ed/D.El.Ed CTET Paper-II / BTET Paper-II या निर्धारित योग्यता सेकेंडरी टीचर (Class 9-10) संबंधित विषय में Graduation/Post Graduation के साथ B.Ed Bihar STET Paper-I उत्तीर्ण हायर सेकेंडरी टीचर (Class 11-12) संबंधित विषय में Post Graduation और B.Ed या समकक्ष योग्यता Bihar STET Paper-II उत्तीर्ण पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता की डिटेल्ड जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें। आयु सीमा इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पद के अनुसार 18/ 21 साल और अधिकतम उम्र पदानुसार 37/40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उम्र में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

स्वयं कर सकते हैं अप्लाई बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रहीं हैं जिनको फॉलो करके आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है।