BPSC TRE 4 Bharti 2026: बिहार टीचर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस डेट तक रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4 2026) एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भर सके हैं उनके पास अब 2 नवंबर तक एप्लीकेशन फीस जमा करने और 3 नवंबर 2026 तक फॉर्म जमा करने का मौका रहेगा। ध्यान रखें कि इसके बाद उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए 3 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर लें।

33320 पदों के लिए लिए जा रहे आवेदन इस भर्ती के माध्यम से शिक्षकों के कुल 33320 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 4370 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए 16540 पद आरक्षित हैं।