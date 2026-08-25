BPSC AEDO Vacancy 2026: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर दोबारा शुरू होंगे आवेदन, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। जो उम्मीदवार किसी कारणवश BPSC AEDO Vacancy 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे। वे BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। बता दें, आयोग की ओर से भर्ती के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को जल्द ही शरू किया जाएगा। इस भर्ती के लिए नए उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र होंगे। बता दें, जिन उम्मीदवारों ने इस, परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले फॉर्म भरा था। उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता विषय से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।