BPCL Non Management Recruitment 2026: नॉन मैनेजमेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने नॉन मैनेजमेंट के अंतगर्त विभिन्न पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जो उम्मीदवार नॉन मैनेजमेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे। वे BPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 अगस्त तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 26,500 रुपये से लेकर 34,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता नॉन मैनेजमेंट के अंतगर्त विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद से संबंधित विषय में डिप्लोमा किया हो। साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कार्यनुभव भी होना चाहिए।