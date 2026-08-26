Bihar BSFC Recruitment 2026: बिहार में लेखपाल और असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई
बिहार में लेखपाल और असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित पात्रता होनी चाहिए।
HighLights
विभिन्न पदों पर निकली भर्ती।
कुल 259 उम्मीदवारों का होगा चयन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लेखपाल, सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 24 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता
विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पूरा किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
भर्ती संबंधित विवरण
कुल 259 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें सहायक प्रबंधक के कुल 81 पद, सहायक लेखा पदाधिकारी के कुल 06 पद, लेखपाल के कुल 11 पद, गुणवत्ता नियंत्रक के कुल 38 पद और निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 123 पद आरक्षित किए गए हैं।
आयु-सीमा
आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।
इन स्टेप्स से करें अप्लाई
विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Online Portal of Food & Civil Supplies Corporation Ltd पर क्लिक करके Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
- फॉर्म भरने के बाद मांगे गई जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
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