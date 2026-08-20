BEML Recruitment 2026: बीईएमएल में अप्रेंटिसशिप के 1346 पदों पर आवेदन स्टार्ट, ITI-डिग्री डिप्लोमा वाले कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में अप्रेंटिसशिप के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म भरने का तरीका इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पहले पोर्टल nats.education.gov.in पर जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद उम्मीदवार बीईएमएल वेबसाइट recruitment.bemlindia.in पर जाकर Apprentices में जाएं। इसके बाद Login/Registration पर जाकर मांगी गई सभी जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

चयन प्रक्रिया एवं वेतन इस भर्ती में चयन के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जायेगा। योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किया जायेगा और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा। भर्ती के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।