    BEL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, स्नातक पास युवा कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 20 नवंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

    BEL Recruitment 2025: आवेदन करने के लिए स्नातक अनिवार्य।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल 52 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बीईएल में बतौर प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पहले वर्ष तक प्रतिमाह 40,000 रुपये, दूसरे वर्ष तक प्रतिमाह 45,000 रुपये, तृतीय वर्ष तक 50,000 रुपये और चौथे वर्ष प्रतिमाह 55,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उम्मीदवारों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। 

    पात्रता मानदंड

    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षिक वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सेइलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री प्राप्त की हो।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 472 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है। बता दें, एप्लीकेशन फीस का भुगतान न करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा 10वीं व 12वीं का प्रमाण-पत्र, स्नातक की डिग्री, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। 

