BEL Havildar Recruitment 2026: बीईएल में हवलदार के पदों पर आवेदन आज से शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार सुरक्षा के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार हवलदार के पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 14 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन हवलदार के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय सशस्त्र बलों में 15 वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित किए गए उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी हवलदार के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,500 रुपये से लेकर 79,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।