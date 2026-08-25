BEL Havildar Recruitment 2026: बीईएल में हवलदार के पदों पर आवेदन आज से शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका
बीईएल में हवलदार के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
HighLights
हवलदार के पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट।
10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार सुरक्षा के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार हवलदार के पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 14 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
- हवलदार के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय सशस्त्र बलों में 15 वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आरक्षित किए गए उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
हवलदार के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,500 रुपये से लेकर 79,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
कैसे होगा चयन
पात्रता मानदंड के आधार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक सहनशीलता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
इन स्टेप्स से करें घर बैठे खुद अप्लाई
हवलदार के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज करें।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।