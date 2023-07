Bank Recruitment 2023: जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, पढ़ें लास्ट डेट सहित अन्य अपडेट

एजुकेशन डेस्क। Bombay Mercantile Co-Operative Bank Recruitment 2023: बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार Bankbmcbankltd.com पर जाकर इससे जुड़ा पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना को अच्छी तरह पढ़ने के बाद अभ्यर्थी 03 अगस्त, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

ये हैं अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत- 13 जुलाई 2023

ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट- 03 अगस्त 2023

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेक्शन की लास्ट डेट- 03 अगस्त, 2023

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुल्क का भुगतान- 03 अगस्त, 2023

जारी अधिसूचना के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। वहीं, इन पदों पर अभ्यर्थियों की आयु 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

How to Apply for Bombay Mercantile Co-Operative Bank Junior Executive Assistant Recruitment 2023: बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशयिल वेबसाइट bmcbankltd.com पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद, 'जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भर्ती' पर जाएं। अब आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें'। अब आवेदन के लिए पंजीकरण करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। इसके बाद, ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण स्वयं भरें और सत्यापित करें, क्योंकि पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं किया जाएगा। इसके बाद, अपने विवरण सत्यापित करें और 'अपने विवरण सत्यापित करें और 'सहेजें और अगला' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें। अब फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

इसके बाद फॉर्म सबमिट 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। अब उसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।