AWES Recruitment 2023: आर्मी स्कूल में TGT, PGT, PRT के पदों पर बंपर भर्ती, यहां से करें अप्लाई

Army Public School (APS) Recruitment 2023 आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आर्मी स्कूल्स में टीजीटी पीजीटी एवं पीआरटी के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे 10 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट awesindia.com पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।

AWES Recruitment 2023: आर्मी स्कूल में TGT, PGT, PRT के पदों पर भर्ती।

Your browser does not support the audio element.