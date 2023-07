Army SSC Tech Entry 2023: भारतीय सेना में टेक्निकल भर्ती, 196 पदों के लिए आज ही करें आवेदन

Army SSC Tech Entry 2023 भारतीय थल सेना द्वारा चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडेमी (ओटीए) में अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले 62वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) मेन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) वीमेन कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून से चल रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आज यानी बुधवार 19 जुलाई 2023 को आखिरी तारीख है।

Army SSC Tech Entry 2023: उम्मीदवार आर्मी भर्ती पोर्टल, joinindianarmy.nic.in पर अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।

Army SSC Tech Entry 2023: आर्मी टेक्निकल भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। भारतीय थल सेना द्वारा चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडेमी (ओटीए) में अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले 62वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) मेन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) वीमेन कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून से शुरू की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आज यानी बुधवार, 19 जुलाई 2023 को आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। Army SSC Tech Entry 2023: कहां और कैसे करें आवेदन? आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आर्मी भर्ती पोर्टल, joinindianarmy.nic.in पर अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल पर विजिट करने के बाद ऑफिसर्स भर्ती सेक्शन में जाना होगा और फिर ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई/लॉग-इन लिंक पर क्लिक करना होगा। नये पेज पर फिर रजिस्ट्रेशन लिंक से पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों के माध्यम से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। अप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी उम्मीदवारों को डाउनलोड करके सेव कर लेनी चाहिए। आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2023 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक

आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2023 आवेदन लिंक Army SSC Tech Entry 2023: कौन कर सकता है आवेदन? आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2023 अधिसूचना के अनुसार इंजीनियरिंग डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के आखिरी वर्ष के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 अप्रैल 2024 तक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। जिन स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम 1 अप्रैल 2024 के बाद होंगे, वे आवेदन के पात्र नहीं है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यता की अधिक जानकारी के लिए भर्ती अधिसूचना देखें।

