यूपी के कई नए जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास महिला उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के कई नए जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन स्टार्ट किये गए हैं। अगर आप भी संबंधित जिलों की निवासी हैं तो बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें।

1वीं पास कर सकती हैं अप्लाई आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है।