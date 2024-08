AIIMS Recruitment 2024: एम्स रायपुर में सीनियर रेजिडेंट पदों निकली भर्ती, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा चयन

“Confirmation of participation in the Walk-in-Interview to the post of Senior Resident for the Department of ……………………….. on ………………” के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का PDF भेजना होगा।

पात्रता एवं मापदंड

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित क्षेत्र में पोस्ट एमडी/ एमएस/ डीएनबी/ डिप्लोमा प्राप्त होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 23 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी।