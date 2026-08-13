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    AIIMS NORCET 11th: एम्स नॉर्सेट 11 परीक्षा में आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:55 AM (IST)

    एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए आज अंतिम तिथि है। इस भर्ती के जरिये कुल 2218 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ...और पढ़ें

    AIIMS NORCET 11th Nursing Officer Recruitment 2026: जल्द करें आवेदन।

    AIIMS NORCET 11th Nursing Officer Recruitment 2026: जल्द करें आवेदन।

    HighLights

    1. आवेदन करने का आज आखिरी मौका।

    2. कुल  2218 पदों पर होगी भर्ती।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS NORCET-11 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक AIIMS NORCET 11th के लिए आवेदन नहीं किया है। वे केवल आज यानी 13 अगस्त तक ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    1. एम्स नॉर्सेट 11 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए।
    2. उम्मीदवार स्टेट/इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स या मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।
    3. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

    AIIMS NORCET 11th Recruitment 2026 Online Form

    आज ही करें इन स्टेप्स से अप्लाई

    एम्स नॉर्सेट 11 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाएं।
    2. होमपेज पर Recruitments सेक्शन पर क्लिक करें।
    3. इसके बाद Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET) लिंक पर क्लिक करें।
    4. अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
    5. अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    6. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

    AIIMS NORCET 11th Recruitment 2026 Registration LINK


    इस दिन होगी परीक्षा

    एम्स नॉर्सेट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। स्टेज-1 की परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के लिए स्टेज-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्टेज-2 परीक्षा 30 सितंबर को संचालित की जाएगी।


     

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