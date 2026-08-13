AIIMS NORCET 11th: एम्स नॉर्सेट 11 परीक्षा में आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS NORCET-11 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक AIIMS NORCET 11th के लिए आवेदन नहीं किया है। वे केवल आज यानी 13 अगस्त तक ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

कौन कर सकते हैं अप्लाई एम्स नॉर्सेट 11 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार स्टेट/इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स या मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। AIIMS NORCET 11th Recruitment 2026 Online Form