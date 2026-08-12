AIIMS Delhi Recruitment 2026: एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, पात्रता और सैलरी सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक
एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 24 अगस्त, 2026 तक का मौका है। ...और पढ़ें
HighLights
एम्स दिल्ली में निकली भर्ती।
24 अगस्त तक आवेदन करने का मौका।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एम्स दिल्ली में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-I, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार एम्स दिल्ली में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। वे पात्रता मानदंड की जांच करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 24 अगस्त, 2026 निर्धारित है।
कितनी मिलेगी सैलरी
प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-I के पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 73,000 रुपये, जूनियर रिसर्च फेलो को 48,000 रुपये और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को 37,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-I के पद के लिए आयु 40 वर्ष और जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित है।
पात्रता मानदंड
प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-I के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस/बीडीएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस या बीएएमएस में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही जूनियर रिसर्च फेलो के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री/लाइफ साइंस/क्लिनिकल रिसर्च/सोशल साइंस आदि में डिग्री और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन
एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
खबरें और भी
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर AIIMS Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- नोटिफिकेशन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई डिटेल जैसे अपना नाम, जन्मतिथिति आदि जानकारी को दर्ज करें।
- अब मांगे गए दस्तावेजों को जमा करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।