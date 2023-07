AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2023: एम्स भुवनेश्वर में ग्रुप बी व सी के पदों पर निकली बंपर भर्ती, पढ़ें डिटेल

AIIMS Recruitment 2023 एम्स भुवनेश्वर की ओर से ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के 775 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनको तय तिथियों में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन प्रॉसेस पूर्ण करनी होगी। इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी स्किल टेस्ट/ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से होकर गुजरना होगा।

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2023: एम्स भुवनेश्वर में 775 पदों पर निकली भर्ती।

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2023: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर की ओर से ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में जो उम्मीदवार भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदन पत्र रोजगार समाचार में आने के एक महीने तक भरा जा सकता है। आवेदन पत्र एम्स भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsbhubaneswar.nic.in पर उपलब्ध होंगे। इस भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार निर्धारित की गयी पात्रता एवं मानदंड अच्छे से जांच लें उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। इस भर्ती के जरिये कुल 775 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। AIIMS Recruitment 2023: कैसे कर सकते हैं आवेदन? उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम एम्स भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवार वैलिड ई-मेल आईडी दर्ज करें ताकि आपको समय-समय पर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार मांगी गयी डिटेल सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना आवेदन शुल्क के भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गयी है- अनरिजर्व एवं ओबीसी कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क: 3000 रुपये

एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस: 2400 रुपये

पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क: NIL AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2023: चयन प्रक्रिया इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) से होकर गुजरना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट (CPT) में भाग लेना होगा। स्किल टेस्ट/ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट (CPT) क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे।

