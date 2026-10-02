AIIMS Bhopal Vacancy 2026: एम्स भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS, भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार एम्स भोपाल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी या एमएस की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को तीन साल का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।