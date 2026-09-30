World University Rankings 2027: टॉप 250 रैंकिंग में भी नहीं मिली भारतीय संस्थान को जगह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर; देखें लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रैंकिंग 2027 जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में को कुल 17 पैरामीटर्स के आधार जिनमें- पढ़ाना, रिसर्च, ज्ञान का आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय नजरिए आदि शामिल होते हैं के आधार पर तैयार की जाती है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन को नंबर 1 और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका को विश्वभर में रैंक- 2 प्राप्त हुई है।

टॉप 250 रैंक में भी नहीं मिली किसी भारतीय संस्थान को जगह इस रैंकिंग में भारत के संस्थानों को टॉप 250 में भी जगह नहीं मिली है। इसके अलावा भारतीय संस्थान एशिया के टॉप 15 संस्थानों में भी जगह बनाने में नाकाम रहें। हालांकि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 254वां स्थान मिला है। इसके बाद सीधा 326 से 350 रैंक के बीच सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को जगह मिली है।