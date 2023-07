World Paper Bag Day 2023: क्यों मनाया जाता है विश्व पेपर बैग डे, जानें इसकी थीम, उद्देश्य एवं इतिहास

World Paper Bag Day 2023 दुनियाभर में हर साल 12 जुलाई के दिन विश्व पेपर बैग डे मनाया जाता है। इस दिन पर पर्यावरण से होने वाले नुकसानों को रोकने और लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करके पेपर बैग के इस्तेमाल को लेकर प्रेरित किया जाता है। इस वर्ष की थीम If Youre Fantastic Do Something Dramatic To Cut The Plastic Use Paper Bags है।