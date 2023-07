साइंस और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एडमिशन को लेकर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा वेबिनार का आयोजन

अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित विभाग (एसटीईएम) में एडमिशन के लिए वेबिनार का आयोजन किया जायेगा जिसमें विशेषज्ञों से साइंस और इंजीनियरिंग कोर्सेस में एडमिशन से संबंधित अहम जानकारियां प्रदान की जाएंगी। वेबिनार का आयोजन 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगा। वेबिनार में शामिल होने के लिए यहां से पंजीकरण किया जा सकता है।

एडमिशन को लेकर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा वेबिनार का आयोजन।

Your browser does not support the audio element.

भारत के जाने माने उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विभाग (एसटीईएम) में एडमिशन मिलने का सुनहरा मौका मिल रहा है। मौजूदा वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसमें देशभर से विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अपने हर विभाग में विश्वस्तरीय फैकल्टी और छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। होनहार छात्रों को अपने करियर की संभावना, पढ़ाई की सुविधा तथा वित्तीय सहायता जैसे कई महत्पवूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और दैनिक जागरण ने मिलकर एक खास वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें विशेषज्ञों से मिलेंगी साइंस और इंजीनियरिंग कोर्सेस में एडमिशन से संबंधित अहम जानकारियां। इस वेबिनार को संबोधित करेंगे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पंकज चंद्रा। साथ में मौजूद रहेंगे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के डीन प्रोफेसर राघवन रंगराजन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंस के डीन प्रोफेसर सुनील काले एवं एडमिशन एंड फाइनेंशियल डायरेक्टर श्री पार्थ सरवटे। वेबिनार का आयोजन 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगा। वेबिनार में शामिल होने के लिए कृपया www.jagranjosh.com/events/registration पर पंजीकरण करें।

Edited By: Amit Yadav