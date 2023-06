Visva Bharati Admit Card: विश्व-भारती MTS, LDC एवं LA परीक्षा आज से शुरू, एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड

Visva Bharati Admit Card 2023 विश्व-भारती विश्वविद्यालय (शांतिनिकेतन) में क्लर्क एमटीएस और लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन आज यानी मंगलवार 27 जून से किया जा रहा है और यह परीक्षा 29 जून को छोड़कर 3 जुलाई तक चलेगी। एनटीए ने इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए जरूरी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

Visva Bharati Admit Card 2023: उम्मीदवारों को अप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या अप्लीकेशन नंबर व जन्म-तिथि भरकर सबमिट करनी होगी।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Rishi Sonwal