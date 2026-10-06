UTET Answer Key 2026: उत्तराखंड टीईटी प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध, इस डेट तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE) की ओर से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 का आयोजन 29 सितंबर 2026 को दो शिफ्ट में करवाया गया था। एग्जाम के बाद अब बोर्ड द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट ukutet.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

UTET provisional answer key 2026: 15 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आंसर की द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी आंसर की संतुष्ट नहीं हैं तो 15 अक्टूबर 2026 रात्रि 11:59 तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

रिजल्ट इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद अभ्यर्थियों द्वारा आंसर की पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और उसी को ध्यान में रखकर परिणाम की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट इस महीने के अंत तक या नवंबर में जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट से पहले या साथ में फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी।