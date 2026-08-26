UPTET Result की उल्टी गिनती शुरू, Roll Number रखें तैयार, केवल 4 स्टेप्स में स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी टीईटी परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा UPTET Result 2026 की घोषणा कभी भी की जा सकती है। आयोग द्वारा यूपी टीईटी पेपर 1 व पेपर 2 का रिजल्ट एक साथ ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जायेगा जिसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।

रोल नंबर रखें तैयार यूपी टीईटी रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज दर्ज करना होगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर याद नहीं है वे एडमिट कार्ड ढूंढ़कर या इसकी फोटो अपने मोबाइल में सेव कर लें।

केवल 4 स्टेप्स में चेक किया जा सकेगा परिणाम यूपी टीईटी रिजल्ट आने पर ऑनलाइन माध्यम से इसे आसानी से केवल 4 स्टेप्स में चेक किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं- स्टेप 1: यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद आपको रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके सबमिट करना होगा।

स्टेप 4: अब परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही उसका प्रिंटआउट भी ले सकेंगे। पास होने के लिए कटऑफ एवं मार्क्स जनरल/ सामान्य वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 90 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी एवं EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 82 अंक प्राप्त करने होंगे। कैटेगरी के अनुसार निर्धारित इससे कम अंक आने पर आपको क्वालीफाई नहीं माना जायेगा।