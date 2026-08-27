UPTET Result 2026: यूपी टीईटी में फेल होने पर रुकेगा प्रमोशन या जाएगी जॉब, पुराने शिक्षकों के लिए ये हैं सुप्रीम कोर्ट के नियम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपीटीईटी रिजल्ट (UPTET Result 2026) की घोषणा कर दी गई है। इस एग्जाम में 1994661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से 268799 पुराने टीचर्स यानी कि कार्यरत अध्यापकों ने भी परीक्षा दी थी।

प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 01 से 05 तक के लिए कुल 122405 कार्यरत शिक्षकों में से 76.29 प्रतिशत (93387) कार्यरत शिक्षकों को तथा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 06 से 08 तक कुल 146394 कार्यरत शिक्षकों में से 77.45 प्रतिशत (113384) कार्यरत शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। बाकी के करीब 64 हजार टीचर्स एग्जाम में फेल हो गए हैं।

कितने कार्यरत शिक्षक परीक्षा में हो गए फेल पेपर 1 में पहले से कार्यरत 122405 अध्यापकों से 29018 फेल गए हैं वहीं पेपर 2 में 146394 कार्यरत शिक्षकों में से 33010 एग्जाम को क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं। फेल होने वाले टीचर्स के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के नियम सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीचर बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। अब फेल होने वाले टीचर्स के मन में सवाल होगा कि उनकी नौकरी पर तो खतरा नहीं है। तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के नियम जान लेने चाहिए।