UPTET Result 2026: यूपी टीईटी में फेल होने पर रुकेगा प्रमोशन या जाएगी जॉब, पुराने शिक्षकों के लिए ये हैं सुप्रीम कोर्ट के नियम
यूपी टीईटी रिजल्ट जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले से कार्यरत टीचर जो इस परीक्षा में फेल हो गए हैं अभी उनकी नौकरी पर खतरा नहीं है, लेकिन उनका प्रमोशन रोका जा सकता है।
HighLights
पुराने शिक्षकों को 2028 तक टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी।
फेल टीचर्स का रुक सकता है प्रमोशन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपीटीईटी रिजल्ट (UPTET Result 2026) की घोषणा कर दी गई है। इस एग्जाम में 1994661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से 268799 पुराने टीचर्स यानी कि कार्यरत अध्यापकों ने भी परीक्षा दी थी।
प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 01 से 05 तक के लिए कुल 122405 कार्यरत शिक्षकों में से 76.29 प्रतिशत (93387) कार्यरत शिक्षकों को तथा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 06 से 08 तक कुल 146394 कार्यरत शिक्षकों में से 77.45 प्रतिशत (113384) कार्यरत शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। बाकी के करीब 64 हजार टीचर्स एग्जाम में फेल हो गए हैं।
कितने कार्यरत शिक्षक परीक्षा में हो गए फेल
पेपर 1 में पहले से कार्यरत 122405 अध्यापकों से 29018 फेल गए हैं वहीं पेपर 2 में 146394 कार्यरत शिक्षकों में से 33010 एग्जाम को क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं।
फेल होने वाले टीचर्स के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के नियम
सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीचर बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। अब फेल होने वाले टीचर्स के मन में सवाल होगा कि उनकी नौकरी पर तो खतरा नहीं है। तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के नियम जान लेने चाहिए।
- अगर पहले से कार्यरत शिक्षक की नौकरी 5 साल से ज्यादा है तो उनको टीईटी पास करना आवश्यक है। हालांकि, उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए 2028 तक का समय दिया गया है।
- 2028 तक भी परीक्षा पास न कर पाने पर सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत दी जा सकती है।
- जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल या उससे कम बची है उनकी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन उनका प्रमोशन रोका जा सकता है।
- एक बार परीक्षा पास करने पर उसका स्कोरकार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। यानी दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- परीक्षा का आयोजन नियमित रूप से करवाया जाए ताकी टीचर्स को एग्जाम पास करने के लिए अधिक मौके मिल सकें।
कैसा रहा रिजल्ट
शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05 तक) की परीक्षा में कुल 713648 अभ्यर्थियों में से (80.07 प्रतिशत) 571435 अभ्यर्थी सफल हुये तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08 तक) हेतु परीक्षा में सम्मिलित कुल 1057021 अभ्यर्थियों में से (71.85 प्रतिशत) 759513 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए है।
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