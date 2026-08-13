UPTET 2026 Result: किसी समय भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी परीक्षा का परिणाम, पास होने के लिए इतने नंबर जरूरी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी टीईटी की परीक्षा में इस साल लगभग 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को आयोजित कराई गई थी। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवारों को UPTET 2026 Result का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी टीईटी परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह किसी समय भी जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को UPTET Scoecard डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट यूपी टीईटी परीक्षा का परिणाम किसी समय भी जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा। इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। पास होने के लिए इतने अंक जरूरी यूपी टीईटी की परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत अंक, ओबीसी, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।