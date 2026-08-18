UPTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट, डायरेक्ट यहां से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख व डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल जैसे रोल नंबर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि आदि का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से कर सकेंगे रिजल्ट चेक रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित 5 स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। पास होने के लिए इतने अंक जरूरी यूपी टीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संचालित की गई थी। यह परीक्षा 2 से 4 जुलाई के बीच संचालित की गई थी। परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके साथ ही इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत अंक, ओबीसी, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बता दें, आयोग की ओर से दोनों पेपर का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा।