UPTET Result 2026 Live: खत्म होने वाला है करीब 18 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार, यूपी टीईटी रिजल्ट इस डेट तक आने की संभावना

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UPTET 2026) परीक्षा का आयोजन 2, 3 एवं 4 जुलाई को करवाया गया था। इस परीक्षा में करीब 18 लाख (17,70,714) उम्मीदवारों ने भाग लिया था जिनको अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार है ताकी वे टीचर्स के लिए चल रहीं विभिन्न भर्तियों के आवेदन कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPTET 2026 Result की घोषणा इसी वीक में होने की पूरी संभावना है। कई रिपोर्ट्स में 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट जारी किये जाने की बात की जा रही है। हालांकि, अभी तक आयोग की ओर से रिजल्ट डेट का इंतजार है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी उम्मीदवारों की OMR स्कैनिंग पूरी हो चुकी है और अब केवल रिजल्ट जारी होने की बारी है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार रिजल्ट की घोषणा के बाद डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज करके UPTET Scoecard डाउनलोड कर सकेंगे।