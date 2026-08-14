UPTET Result 2026 Live: किसी समय भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार
Live UP TET Result 2026 Updates की घोषणा किसी समय भी की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के पश्चात उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में लगभग 17,70,714 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यूपीटीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों का केवल एक ही सवाल है कि UPTET Result 2026 Date कब जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो UPTET Result 2026 Live किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इसलिए रिजल्ट तुरंत चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।
UPTET Qualifying Marks 2026 पास होने के लिए इतने नंबर लाने होंगे
इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 60 प्रतिशत अंक, ओबीसी, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
UPTET 2026 Result: कहां जारी होगा रिजल्ट
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणामों की घोषणा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर की जाएगी।
UPTET 2026: कितने छात्र हुए थे शामिल
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे।
UPTET Exam Date 2026: कब हुई थी परीक्षा
यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को किया गया था।
How to check uptet Result: कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।
UPTET Result 2026 Date: कब जारी होगा रिजल्ट
यूपी टीईटी परिणाम की घोषणा कभी भी किसी समय भी की जा सकती है। इसलिए रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।