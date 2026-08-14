UPTET Result 2026 Live: किसी समय भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में लगभग 17,70,714 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यूपीटीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों का केवल एक ही सवाल है कि UPTET Result 2026 Date कब जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो UPTET Result 2026 Live किसी समय भी जारी किया जा सकता है। इसलिए रिजल्ट तुरंत चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।