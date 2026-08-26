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UPTET Result 2026 Live: कब जारी होगा यूपी टीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड, यहां upessc.up.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

Live UPTET Result 2026 Updates यूपी टीईटी 2026 परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

By Neha Singh Wed, 26 Aug 2026 11:09 AM (IST)
UPTET Result 2026 Date: यहां देखें पूरी डिटेल।

UPTET Result 2026 Date: यहां देखें पूरी डिटेल।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए तकरीबन 18 लाख अभ्यर्थियों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, जो अब किसी समय भी खत्म हो सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से UP TET Result 2026 Live का एलान इसी सप्ताह की जा सकती है। दोनों पेपर का रिजल्ट UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की जरूरत होगी। रिजल्ट जारी होने के साथ-साथ आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पद और पीजीटी के कुल 2615 रिक्त पदों की जानकारी भी दी जा सकती है।

26 Aug 202611:07:36 AM

TET 2026 Result: इन लॉगिन क्रेडेंशियल को रखें संभालकर

यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर, जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

26 Aug 202610:51:53 AM

UPTET 2026 Result: उल्टी गिनती कर दें शुरू

रिजल्ट की घोषणा किसी समय भी की जा सकती है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें।

26 Aug 202610:34:37 AM

PTET 2026 Result: 75 जिलों में हुई थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया गया था।

26 Aug 202610:23:02 AM

UPTET Qualifying Marks 2026: कितने नंबर लाने पर हो जाएंगे पास

यूपीटीईटी की परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत अंक, ओबीसी, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

26 Aug 202610:14:58 AM

UPTET Exam Date 2026: इस डेट पर हुआ था एग्जाम

यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को किया गया था।

26 Aug 202610:12:21 AM

UPTET Result 2026 Date: कब जारी होगा स्कोरकार्ड

यूपी टीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड कभी भी जारी किया जा सकती है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपने क्रेडेंशियल को संभालकर रखें। 