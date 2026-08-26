एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए तकरीबन 18 लाख अभ्यर्थियों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, जो अब किसी समय भी खत्म हो सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से UP TET Result 2026 Live का एलान इसी सप्ताह की जा सकती है। दोनों पेपर का रिजल्ट UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की जरूरत होगी। रिजल्ट जारी होने के साथ-साथ आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पद और पीजीटी के कुल 2615 रिक्त पदों की जानकारी भी दी जा सकती है।