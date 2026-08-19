Roll Number लेकर रहें तैयार, UPTET Result 2026 जल्द upessc.up.gov.in पर होगा घोषित
यूपी टीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे 18 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। परिणाम चेक करने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। इसलिए आप अपना रोल नंबर तैयार रखें।
HighLights
कभी भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी का परिणाम।
डायरेक्ट लिंक upessc.up.gov.in पर होगा एक्टिवेट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन 02, 03 और 04 जुलाई 2026 को करवाया गया था। परीक्षा होने के बाद 8 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 14 जुलाई तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले 17,70,714 उम्मीदवारों को नतीजे (UP TET Result 2026) जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग द्वारा जल्द ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जायेगा जिसे सभी परीक्षार्थी ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे।
डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा एक्टिव
कमीशन की ओर से रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक साइट upessc.up.gov.in पर एक्टिव किया जायेगा। ऑफलाइन या किसी अन्य प्रकार से परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
रोल नंबर लेकर रहें तैयार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजे कभी भी जारी होने की संभावना है। ऐसे में नतीजे चेक करने के लिए आपको रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। अगर आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है तो एडमिट कार्ड से इसे देख लें। नंबर को अपने फोन में फोटो खींचकर सुरक्षित रख लें जिससे कि नतीजे आते ही आप जल्दी से परिणाम की जांच कर पाएं।
नतीजे चेक करने का आसान तरीका
- यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन डिटेल (रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- अब परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही उसका प्रिंटआउट भी ले सकेंगे।
UP TET Qualifying Marks: कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स एवं पर्सेंटेज
इस परीक्षा को पास करने के लिए वर्ग के अनुसार अलग-अलग कटऑफ निर्धारित है। जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 90 अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी एवं EWS वर्ग को 55 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 82 अंक हासिल करना आवश्यक है।