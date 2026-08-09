UPTET Result 2026 Date: यूपी टीईटी रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, OMR स्कैनिंग पूरी, कभी भी जारी हो सकता है परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेने वाले 17,70,714 अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा सभी उम्मीदवारों की OMR शीट की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है और अब बस रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। ऐसे में उम्मीद है कि इस वीक में आयोग द्वारा नतीजों की घोषणा की जा सकती है।

ऑनलाइन जारी किया जाएगा रिजल्ट सभी परीक्षार्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि UPTET Result 2026 ऑनलाइन माध्यम से कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर किया जायेगा। इसके बाद उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट नहीं भेजा जायेगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करना होगा। अब परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही उसका प्रिंटआउट भी ले सकेंगे। स्कोरकार्ड में दर्ज होंगी ये डिटेल स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों की पर्सनल डिटेल जैसे- अभ्यर्थी का नाम , रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता-पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, पेपर का प्रकार (Paper I / Paper II), विषय-वार प्राप्त अंक (कुल प्राप्त अंक), कुल प्रतिशत, क्वालिफिकेशन स्टेटस (Qualified/Not Qualified) सहित अन्य डिटेल दर्ज होंगी।

पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स एवं कटऑफ यूपी टीईटी एग्जाम क्वालीफाई करने के लिए जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 90 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी एवं EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 55 फीसदी अंक यानी कि 150 में से 82 अंक प्राप्त करना होगा। इससे कम अंक आने पर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जायेंगे।