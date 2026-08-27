UPTET 2026 Result: यूपीटीईटी की परीक्षा में 62 हजार टीचर असफल, क्या फेल होने पर चली जाएगी नौकरी? यहां देखें जरूरी अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET Result 2026 जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से UPTET 2026 की परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। आयोग द्वारा जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 1994661 थी। इसके अलावा, परीक्षा का संचालन 02, 03 एवं 04 जुलाई, 2026 को किया गया था।

परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPTET Scorecard 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस परीक्षा में पुराने शिक्षक भी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक UPTET की परीक्षा में 62 हजार शिक्षक असफल घोषित किए गए हैं।

इतने पुराने शिक्षक हुए पास UPTET प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल हुए 122405 शिक्षकों में से कुल 93387 शिक्षक पास हुए है। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का उत्तीर्ण प्रतिशत कुल 79.29 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 146394 शिक्षकों में से 113384 शिक्षक पास हुए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.45 रहा है।