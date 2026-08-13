UPSSSC Final Result 2026: असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 1643 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेल्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी, 2025 को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Final Result 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है।

इन 5 तरीकों से करें रिजल्ट चेक असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के 5 आसान स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSSSC Assistant Accountant Auditor Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इतने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 1828 पदों पर भर्ती निकली थी। हालांकि यूपीएसएसएससी की ओर से कुल 1643 उम्मीदवारों को अब अंतिम रूप से चयनित किया गया है।

कटऑफ भी जारी यूपीएसएसएससी की ओर से असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर परीक्षा की कटऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में कटऑफ लिस्ट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें।