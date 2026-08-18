UPSSSC VDO Final Result 2026: उत्तर प्रदेश विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
यूपीएसएसएससी की ओर से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
HighLights
वीडीओ परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें पीडीएफ।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर VDO परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार UPSSSC VDO 2023 की परीक्षा में शामिल हुए थे और अंतिम परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPSSSC VDO 2023 Final Result देख व डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।
इन 5 तरीकों से करें फाइनल रिजल्ट डाउनलोड
विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के 5 आसान तरीके बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPSSSC VDO Final Result 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।