UPSSSC Stenographer Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 1 सितंबर को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC Stenographer Skill Test Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड करें एडमिट कार्ड स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाएं। इसके बाद UPSSSC Stenographer Skill Test Admit Card लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस दिन होगा स्किल टेस्ट यूपीएसएसएससी की ओर से हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग परीक्षा का आयोजन 01 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के लिए देवनागरी लिपि हिंदी के मंगल एवं क्रुतिदेव फॉन्ट पर टाइपिंग परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके अतिरिक्त कोई अन्य फॉन्ट स्वीकार्य नहीं होगा।