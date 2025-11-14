Language
    UPSSSC Result 2025: एनफोर्समेंट कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से एनफोर्समेंट कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    UPSSSC Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से Enforcement Constable Result 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यह परीक्षा कुल 477 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउनलोड करें एनफोर्समेंट कांस्टेबल का रिजल्ट

    यूपीएसएसएससी की ओर से एनफोर्समेंट कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपीएसएसएससी की ओर से एनफोर्समेंट कांस्टेबल मुख्य परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्र में 11 मई, 2025 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 477 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें अनारक्षित के लिए कुल 225 पद, अनुसूचित जाति के लिए कुल 93 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 13 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 99 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 47 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रिजल्ट देखने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर आदि की जांच अच्छे से कर लें। इसके अतिरिक्त अगले चरण के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

