लेखपाल VDO फॉरेस्ट गार्ड सहित ग्रुप-C भर्तियों में लेना है भाग तो जल्द करें अप्लाई, 1 सितंबर है UP PET फॉर्म भरने की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लेखपाल, वीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड समेत ग्रुप सी पदों के लिए निकलने वाली सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि UPSSSC PET में भाग लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं फिर चाहे आप यूपी के हों या किसी और राज्य के बिना देरी करते हुए आवेदन कर लें।

आपको बता दें कि यूपी पीईटी आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर निर्धारित है। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक upsssc.gov.in पर ही भरा जा सकता है।

10th पास से लेकर उच्च शिक्षा वाले कर सकते हैं अप्लाई यूपी पीईटी 2026 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जो छात्र फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण कर लेंगे वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी।

आवेदन फीस इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 185 रुपये, एससी/ एसटी वर्ग को 95 रुपये और पीएच उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये फीस जमा करनी होगी।