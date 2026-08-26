लेखपाल VDO फॉरेस्ट गार्ड सहित ग्रुप-C भर्तियों में लेना है भाग तो जल्द करें अप्लाई, 1 सितंबर है UP PET फॉर्म भरने की लास्ट डेट
यूपी पीईटी एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। अगर आप भी लेखपाल वीडीओ समेत अन्य पदों पर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो तुरंत ही इस एग्जाम के लिए आवेदन कर लें।
HighLights
यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए 1 सितंबर है फॉर्म भरने की लास्ट डेट।
ऑनलाइन माध्यम से तुरंत कर लें अप्लाई।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लेखपाल, वीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड समेत ग्रुप सी पदों के लिए निकलने वाली सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि UPSSSC PET में भाग लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं फिर चाहे आप यूपी के हों या किसी और राज्य के बिना देरी करते हुए आवेदन कर लें।
आपको बता दें कि यूपी पीईटी आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर निर्धारित है। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक upsssc.gov.in पर ही भरा जा सकता है।
10th पास से लेकर उच्च शिक्षा वाले कर सकते हैं अप्लाई
यूपी पीईटी 2026 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जो छात्र फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण कर लेंगे वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं।
इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी।
आवेदन फीस
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 185 रुपये, एससी/ एसटी वर्ग को 95 रुपये और पीएच उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये फीस जमा करनी होगी।
फॉर्म भरने की स्टेप्स
इस परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य होगा। आवेदन कुल 4 चरणों में किया जा सकता है।
- स्टेप 1: अभ्यर्थियों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर OTR पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर प्रमाणीकरण (OTR) करना होगा।
- स्टेप 2: अब अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा।
- स्टेप 3: अब कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- स्टेप 4: पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिन्ट आउट निकाल कर सुरक्षित रखना होगा।
एक बार परीक्षा देने पर 3 साल तक वैलिड रहेगा स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी द्वारा अब यूपी पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता को बढ़ा दिया गया है। अब एक बार परीक्षा देने पर इसका स्कोरकार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा।
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