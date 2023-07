UPSSSC PET 2023: यूपीएसएसएससी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, देखें डिटेल

UPSSSC PET 2023 उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (यूपीएसएसएससी) की ओर से प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही यूपीएसएसएससी की ओर से आवेदन तिथियों को भी घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

UPSSSC PET 2023: यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना।

Your browser does not support the audio element.

UPSSSC PET 2023: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन जिसे यूपीएसएसएससी के नाम से जाना जाता है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) का आयोजन करता है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेते हैं वे उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाली समूह 'सी' और 'बी' पदों की भर्तियों में भाग ले सकते हैं। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यूपीएसएसएससी की ओर से PET 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस वर्ष पीईटी की परीक्षा अक्टूबर 2023 में संपन्न कराई जाएगी। UPSSSC PET 2023: पीईटी में भाग लेने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता यूपीएसएसएससी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/ 12वीं या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी/संस्थान से कोई भी उच्च शिक्षा ग्रहण की हो वे इसमें भाग लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। UPSSSC PET 2023: ग्रुप B व C भर्तियों के लिए है महत्वपूर्ण यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम ग्रुप B व C भर्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बाद उम्मीदवार राज्य में निकलने वाली भर्तियों में भाग ले सकते हैं। कुछ प्रमुख भर्तियों के नाम इस प्रकार हैं- राजस्व लेखपाल पद

राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट

यूपी एएनएम

मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग

सम्मिलित तकनीकी सेवा

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक

एग्रीकल्चर असिस्टेंट

अकाउंटेंट एवं ऑडिटर

गन्ना विभाग में सर्वेयर इसके अतिरिक्त भी राज्य में ग्रुप बी व ग्रुप सी के पदों पर कुछ अन्य भर्तियां भी निकाली जाती हैं जिसके लिए पीईटी एग्जाम अति महत्वपूर्ण है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

Edited By: Amit Yadav