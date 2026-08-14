UPSSSC Lower PCS Exam City Slip 2026: उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
यूपीएसएसएससी की ओर से UPSSSC Lower PCS Exam City Slip 2026 जारी की गई है। परीक्षा का आयोजन इसी माह किया जाएगा। ...और पढ़ें
HighLights
एग्जाम सिटी स्लिप जारी।
जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लोअर पीसीएस परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये कुल 2587 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप
उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर View ALL News सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPSSSC Lower PCS Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
कब होगी परीक्षा
लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रारम्भिक गणितीय ज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की कटौती की जाएगी।
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परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
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