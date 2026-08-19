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UPSSSC Lower PCS Admit Card 2026: यूपी लोअर पीसीएस एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम फीस भरकर कर सकते हैं डाउनलोड

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:13 PM (IST)

यूपीएसएसएससी द्वारा लोअर पीसीएस एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

UPSSSC Lower PCS Admit Card डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड।

UPSSSC Lower PCS Admit Card डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड।

HighLights

  1. यूपी लोवर पीसीएस एडमिट कार्ड लिंक upsssc.gov.in पर उपलब्ध।

  2. परीक्षा 23 अगस्त को होगी आयोजित।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 19 अगस्त को जारी कर दिए गए हैं। Lower PCS Admit Card Link ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही साइट upsssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड किया जा सकता है जब वे मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा कर देंगे। फीस जमा न करने पर हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। 

परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग

यूपीएसएसएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 23 अगस्त 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा एक पाली में आयोजित होगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी।

हॉल टिकट डाउनलोड करने की स्टेप्स

  • यूपी लोवर पीसीएस एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको News & Alerts सेक्शन में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • अब मांगी गई डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करें।
  • वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके सबमिट करें।
  • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

UPSSSC Lower PCS Admit Card Download Link

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड के साथ ही ओरिजिनल वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

एग्जाम पैटर्न

यूपी लोअर पीसीएस एग्जाम में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2587 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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