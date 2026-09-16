UPSSSC: यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती टाइपिंग टेस्ट के लिए 46282 शॉर्टलिस्ट, जनरल के बराबर रहा OBC-SC और EWS का कटऑफ
यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती का परिणाम एवं कटऑफ जारी कर दिया गया है। परीक्षा के स्कोर के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए 46282 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं।
HighLights
यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट एवं कटऑफ घोषित।
टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट्स का एलान जल्द।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किये गए हैं। भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या नीचे इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
टाइपिंग टेस्ट के लिए 46282 उम्मीदवार सफल
इस भर्ती के जरिये कुल 3279 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। पदों के सापेक्ष 46282 उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट्स का एलान जल्द ही किया जायेगा। टंकण परीक्षा होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका
- यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
- View ALL News & Alerts में विज्ञापन संख्या-12-परीक्षा/2024, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2023)/12 के अंतर्गत अगले चरण टंकण परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने हेतु यहां क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जेंडर सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।
- सी रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे चेक करने के साथ ही आप स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
नतीजों के साथ कटऑफ जारी, समान रहा कटऑफ
रिजल्ट जारी करने के साथ ही आयोग की ओर से कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में कटऑफ कुछ अलग देखने को मिला है। OBC SC और EWS का कटऑफ सामान्य श्रेणी के बराबर दर्ज किया गया है। इन सभी वर्गों का कटऑफ 73.50 दर्ज किया गया है। एसटी वर्ग का कटऑफ 66.00 दर्ज किया गया है। अन्य वर्गों का कटऑफ निम्नलिखित है-
वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों के लिए टेस्ट डेट का एलान अलग से किया जायेगा।
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