UPSSSC Excise Constable Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश एक्साइज कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने एक्साइज कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Excise Constable Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड एक्साइज कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।