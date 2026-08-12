UPSSSC Group C Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा की आंसर-की जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link
यूपीएसएसएससी की ओर से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउन ...और पढ़ें
HighLights
ग्रुप-सी परीक्षा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी।
17 अगस्त तक डाउनलोड करने का मौका।
जुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी 09 अगस्त को इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तरों का मिलान करने के लिए आंसर-की का इंतजार कर रहे थे। वे अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Agriculture Technical Assistant Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें आंसर-की
एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर View ALL News सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPSSSC Agriculture Technical Assistant Group C Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन तक करें डाउनलोड
आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 अगस्त तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा के भीतर आंसर-की अवश्य डाउनलोड कर लें।
UPSSSC Agriculture Technical Assistant Group C Answer Key 2026
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 2759 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 1692 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 275 पद, ओबीसी के लिए कुल 573 पद, एससी के लिए कुल 213 पद और एसटी के लिए कुल 06 पद आरक्षित किए गए हैं।
रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
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