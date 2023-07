UPSC Recruitment Test 2023: 20 अगस्त को होगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एग्जाम, यूपीएससी ने जारी की एग्जाम डेट

UPSC Recruitment Test 2023 आधिकारिक नोटिस के अनुसार ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। यह एग्जाम भी एक पाली में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर के लिए अनेक विकल्प होंगे। एग्जाम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क। UPSC Recruitment Test 2023: जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एग्जाम का आयोजन 20 अगस्त, 2023 को किया जाएगा। यह परीक्षा सिंगल शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी, संघ लोक सेवा आयोग ने दी है। आयोग ने विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2023 की तारीखें जारी कर दी हैं। विभिन्न पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की डेट्स यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in पर रिलीज किया है। अब ऐसे में, जो भी कैंडिडेट्स इन एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर, भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 अगस्त, 2023 को कराया जाएगा। यह एग्जाम भी एक पाली में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर के लिए अनेक विकल्प होंगे। UPSC Recruitment Test 2023: 19 अगस्त को होगी असिस्टेंट आर्किटेक्ट परीक्षा सीपीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए भर्ती परीक्षा 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफ़लाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा से संबंधित अधिक विवरण के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट देख सकते हैं। यह भी पढ़ें: UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी ने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, ये है लास्ट डेट

Edited By: Nandini Dubey