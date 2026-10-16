UPSC Principal Exam Date 2026: यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एग्जाम शेड्यूल जारी, इस डेट पर होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल यूपीएससी की ओर से UPSC Principal Exam Date 2026 की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब जल्द ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।

इस डेट पर होगी परीक्षा यूपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 09 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। बता दें, पहले यह परीक्षा 01 नवंबर, 2026 को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन यूपीएससी की ओर से अब परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब परीक्षा जनवरी, 2027 में संचालित की जानी है।

इतने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 828 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए कुल 704 पद और प्रिंसिपल के लिए कुल 704 पद आरक्षित किए गए हैं। कब और कहां जारी होगा एडमिट कार्ड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से कुछ दिन पहले ही की जाएगी। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।